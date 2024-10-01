Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletine ait Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ), Türkiye'deki en büyük bankalardan biri olan Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu.

Bu gelişme, Abu Dabi Varlık Fonu’nun Türkiye’deki varlıklarını güçlendirme çabası ve bölgedeki ekonomik etkisini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Odeabank hakkında

2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank, Türkiye’deki 54 banka arasında en büyük 21. banka konumunda bulunuyor. Eylül 2022 itibarıyla bankanın 16 şehirde 48 şubesi ve 1.105 çalışanı mevcut.