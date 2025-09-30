AYDEM Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

1 Ekim Çarşamba günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Aydın Buharkent 09:30 16:00 Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Kuşadası 10:00 15:00 Karaova Mah.: Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Menekşe, Orkide, Yasemin, Sardunya, vb. çok sayıda sokak + Grup Evler Sitesi Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Söke 15:00 17:00 Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Bozdoğan 09:00 17:00 Amasya Mah. (ASKİ içme suyu trafoları bölgesi) Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Nazilli 10:00 13:00 Ocaklı ve Dallıca Mah., özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Efeler 11:00 13:00 Dalama Yeniköy Bucak Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Efeler (Merkez) 11:00 13:00 Adnan Menderes Mah.: Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı, Çeştepe Blv., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd., Egemenlik Blv. ve bağlı birçok sokak Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Çine 10:00 15:00 Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mah. ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Didim 10:00 14:00 Efeler Mah.: Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd., 1660, 1673, 1679, 1684 vb. sokaklar – yatırım tesisi devreye alma çalışmaları Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Kuşadası 09:00 14:00 Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mah. ve özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Germencik 09:00 15:00 Germencik merkez mahalleleri ve Hıdırbeyli Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Karacasu 09:00 13:00 Çamköy Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Kuyucak 10:00 15:00 Yukarı Gencellidere Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Sultanhisar 09:00 16:00 Atça Mah.: Kavaklar Cd. ve çevre sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Aydın Karpuzlu 10:00 16:00 Gölcük Kışla Mah. Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

