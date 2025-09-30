AYDEM Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
1 Ekim Çarşamba günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Aydın
|Buharkent
|09:30
|16:00
|Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Kuşadası
|10:00
|15:00
|Karaova Mah.: Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Menekşe, Orkide, Yasemin, Sardunya, vb. çok sayıda sokak + Grup Evler Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Söke
|15:00
|17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Bozdoğan
|09:00
|17:00
|Amasya Mah. (ASKİ içme suyu trafoları bölgesi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Nazilli
|10:00
|13:00
|Ocaklı ve Dallıca Mah., özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Efeler
|11:00
|13:00
|Dalama Yeniköy Bucak Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Efeler (Merkez)
|11:00
|13:00
|Adnan Menderes Mah.: Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı, Çeştepe Blv., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd., Egemenlik Blv. ve bağlı birçok sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Çine
|10:00
|15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mah. ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Didim
|10:00
|14:00
|Efeler Mah.: Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd., 1660, 1673, 1679, 1684 vb. sokaklar – yatırım tesisi devreye alma çalışmaları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mah. ve özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Germencik
|09:00
|15:00
|Germencik merkez mahalleleri ve Hıdırbeyli Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Karacasu
|09:00
|13:00
|Çamköy Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Kuyucak
|10:00
|15:00
|Yukarı Gencellidere Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Sultanhisar
|09:00
|16:00
|Atça Mah.: Kavaklar Cd. ve çevre sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Aydın
|Karpuzlu
|10:00
|16:00
|Gölcük Kışla Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr