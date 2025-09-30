AYDEM Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Denizli Merkezefendi 10:00 15:00 Hacıeyüplü, Kayalar Mah.; Hacıeyüplü Blv., Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk., Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Merkez (Merkezefendi) 10:00 15:00 Şemikler Mah.; Çinkaya Blv. (kısmen), Hilal Evler Sitesi, 3008, 3009, 3003, 3010, 3013, 3135, 4836, 3130, 3133, 4830 Sk. ve ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Pamukkale 09:00 13:00 Pelitlibağ Mah.; Fevzi Çakmak Blv., 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 Sk. ve bağlı sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Buldan 09:30 15:30 Yeniçam Mah. tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı trafosu Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çivril 09:00 15:00 Koçak Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Tavas 11:00 12:00 Medet Mah. bazı bölgeler ve bağlı sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Acıpayam 10:00 15:00 Çakır Mah. bir kısmı ve bağlı sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çameli 11:00 16:00 Gürsu Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çal 15:00 16:30 Kaplanlar Mah., Kömrelli Sk. Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Sarayköy 10:00 15:00 Köprübaşı Mah. tamamı, Mesut Öğün TR Ö, Akça Enerji özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Serinhisar 10:00 17:00 Cumhuriyet Mah. özel trafolu müşteriler ve enerji üretim tesisleri (Hakan Kimya, Mustafa Özkan, BOTAŞ vana, GES tesisleri vb.) Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Babadağ 09:00 14:00 Yeniköy Mah. bir kısmı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Baklan 10:00 15:00 Dağal Mah. tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Bekilli 10:00 15:00 Bükrüce, Gömce Mah. tamamı, 9 ÖTM, 1 GES (Ahmet Koç GES) Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Beyağaç 01:00 06:00 İlçe geneli ve bağlı ara sokaklar, özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Çardak 2.10.2025 13:00 18:00 İstiklal ve Bahçelievler Mah. kısmen Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Güney 10:00 12:00 Aşağıçeşme Mah. ve bağlı ara sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Honaz 01:00 01:30 Honaz ilçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mah. tamamı, tünel şantiyeleri ve özel trafo müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Kale 01:00 06:00 İlçe geneli ve bağlı sokaklar (Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dömez GES, İlyas Dömez GES) Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

