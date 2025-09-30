AYDEM Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
1 Ekim Çarşamba günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Denizli
|Merkezefendi
|10:00
|15:00
|Hacıeyüplü, Kayalar Mah.; Hacıeyüplü Blv., Akça Cd., 3121, 3126, 3123, 3099 Sk., Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Merkez (Merkezefendi)
|10:00
|15:00
|Şemikler Mah.; Çinkaya Blv. (kısmen), Hilal Evler Sitesi, 3008, 3009, 3003, 3010, 3013, 3135, 4836, 3130, 3133, 4830 Sk. ve ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Pamukkale
|09:00
|13:00
|Pelitlibağ Mah.; Fevzi Çakmak Blv., 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 Sk. ve bağlı sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Buldan
|09:30
|15:30
|Yeniçam Mah. tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı trafosu
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çivril
|09:00
|15:00
|Koçak Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Tavas
|11:00
|12:00
|Medet Mah. bazı bölgeler ve bağlı sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Acıpayam
|10:00
|15:00
|Çakır Mah. bir kısmı ve bağlı sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çameli
|11:00
|16:00
|Gürsu Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çal
|15:00
|16:30
|Kaplanlar Mah., Kömrelli Sk.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Sarayköy
|10:00
|15:00
|Köprübaşı Mah. tamamı, Mesut Öğün TR Ö, Akça Enerji özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Serinhisar
|10:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah. özel trafolu müşteriler ve enerji üretim tesisleri (Hakan Kimya, Mustafa Özkan, BOTAŞ vana, GES tesisleri vb.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Babadağ
|09:00
|14:00
|Yeniköy Mah. bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Baklan
|10:00
|15:00
|Dağal Mah. tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Bekilli
|10:00
|15:00
|Bükrüce, Gömce Mah. tamamı, 9 ÖTM, 1 GES (Ahmet Koç GES)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Beyağaç
|01:00
|06:00
|İlçe geneli ve bağlı ara sokaklar, özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Çardak
|2.10.2025 13:00
|18:00
|İstiklal ve Bahçelievler Mah. kısmen
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Güney
|10:00
|12:00
|Aşağıçeşme Mah. ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Honaz
|01:00
|01:30
|Honaz ilçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mah. tamamı, tünel şantiyeleri ve özel trafo müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Denizli
|Kale
|01:00
|06:00
|İlçe geneli ve bağlı sokaklar (Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dömez GES, İlyas Dömez GES)
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/