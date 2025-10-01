Şirket, farklı illerde belirli saat aralıklarında bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıldığını açıklarken, Aydın için böyle bir programın olmadığı görüldü. Bu nedenle Aydın’daki Türk Telekom aboneleri, 1 Ekim’de internet ve ses hizmetlerini kesinti yaşamadan kullanabilecek.

Türk Telekom’dan genel hatırlatma

Türk Telekom, abonelerine düzenli olarak altyapı bakım ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığını belirterek, müşterilerin bu tür duyuruları resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini öneriyor.

Aydınlı kullanıcılar için 1 Ekim tarihinde herhangi bir olumsuzluk öngörülmezken, şirket çalışmalarını sürdüren diğer illerde kısa süreli kesintiler yaşanabileceği duyuruldu.

