Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ekim Cuma günü eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu veriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026 memur maaş zammı için hesaplamalar netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammıyla birleşerek yeni maaşları belirleyecek.

Enflasyon tahminleri ve yıl sonu beklentisi

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,04 oldu. Yıl sonu için tahminler yüzde 29,86 seviyesinde. Orta Vadeli Program’da ise hedef yüzde 28,5 olarak açıklandı.

Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon aralığını yüzde 25-29 olarak duyurmuş durumda.

Zam oranı nasıl hesaplanacak?

2025’in ikinci döneminde toplu sözleşme oranı yüzde 5’ti. 2026’nın ilk dönemi için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve 1000 TL taban aylık artışı belirlendi.

Enflasyon beklentilerine göre yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 11,31 seviyesinde olacak. Bu durumda enflasyon farkı yaklaşık yüzde 6 olacak. Buna toplu sözleşmedeki yüzde 11 zam eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için Ocak 2026 zammı yüzde 17,66 olarak öngörülüyor.

Maaşlarda yeni tablo

Merkez Bankası anketindeki beklentiye göre, en düşük emekli maaşının Ocak 2026’da 18.790 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.