Şirket, farklı illerde gece saatlerinde bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları planladığını duyururken, Denizli için böyle bir kesinti programı açıklanmadı. Bu nedenle kentte yaşayan Türk Telekom aboneleri, internet ve ses hizmetlerini kesintisiz kullanmaya devam edebilecek.

Türk Telekom’dan bilgilendirme

Türk Telekom, kullanıcıların planlı bakım ve altyapı çalışmalarıyla ilgili güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı. Şirket ayrıca, bu tür çalışmalarda kesintilerin genellikle gece saatlerinde ve kısa süreli yapıldığını, hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Denizli’deki aboneler için 1 Ekim tarihinde herhangi bir servis kesintisi beklenmezken, diğer illerde yapılacak çalışmalardan dolayı bazı bölgelerde geçici aksaklıkların yaşanabileceği ifade edildi.

Daha fazla bilgi için

Türk Telekom resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.