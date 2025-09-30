İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding soruşturması kapsamında iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarması, Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) hisselerinde sert satışlara neden oldu.

Haberin ardından yatırımcı baskısıyla hissede iki gün üst üste taban fiyat oluştu. Son iki işlem gününde PRKME hisseleri yaklaşık %20 değer kaybetti.

Yakalama kararının etkisi

Pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding soruşturması kapsamında iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in yurt dışında bulunduğu bildirildi.

Bu gelişme, Ciner’in ortakları arasında yer aldığı Park Elektrik hisselerinde sert satış dalgasına yol açtı.

İki gün üst üste taban

Haftanın ilk işlem gününde 22,80 TL seviyesinden taban kapatan PRKME, bugüne satıcılı bir seyirle başladı. Hisse günü %10 düşüşle 20,52 TL seviyesinden tabanlayarak kapattı. Böylece, PRKME iki işlem günü boyunca üst üste taban yapmış oldu.

Değer kaybı

İki işlem gününde hissede yaşanan değer kaybı yaklaşık %20’yi buldu. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip ederken, hisse üzerindeki baskının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği yorumları yapılıyor.

Park Elektrik (PRKME) Güncel Veriler

Son Değer: 20,52 TL

Alış: 20,50 TL

Satış: 20,55 TL

Değişim: -10,00%

En Yüksek: 22,80 TL

En Düşük: 20,52 TL

Haftalık Değişim: -15,20%

Aylık Değişim: -18,45%

Yıllık Değişim: +3,50%