Şirketin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kesintiler gece saatlerinde başlayacak ve sabah 06.00’dan önce tamamlanacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hizmet kalitemizi artırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde altyapı iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmaların sabah saat 06.00’dan önce tamamlanması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Altyapı iyileştirme kapsamında 2G ses ve data servislerinde kısa süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. Yetkililer, planlı çalışmanın yalnızca Balçova ve Karabağlar ilçelerindeki kullanıcıları etkileyeceğini ve kesintilerin geçici olacağını vurguladı.

İzmirli kullanıcılar ne yapmalı?

Kesintilerin gece saatlerinde yapılacak olması nedeniyle internet ve telefon hizmetlerinin gündelik hayatı minimum düzeyde etkilemesi bekleniyor.

Türk Telekom, abonelerin bu süreçte yaşayabileceği olası servis sorunlarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.

İzmir’de yaşayan Türk Telekom kullanıcıları, planlı bakım sürecinin ardından daha güçlü ve kesintisiz bir iletişim altyapısına kavuşmayı bekliyor.

Daha fazla bilgi için

Türk Telekom'un resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.