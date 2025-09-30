Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 30 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, çıkarılmış sermayesini %262 oranında bedelli sermaye artırımı ile yükseltme kararı aldığını duyurdu.

Bu karar ile şirketin çıkarılmış sermayesi 2,07 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye çıkarılacak. Sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak ve nominal bedel üzerinden kullandırılacak.

Sermaye artırımı kararı

Katılımevim Yönetim Kurulu’nun 18 Ağustos 2025 tarihli kararı doğrultusunda alınan revize karara göre, şirketin mevcut 2,070,000,000 TL olan çıkarılmış sermayesi 5,430,000,000 TL artırılarak 7,500,000,000 TL’ye çıkarılacak. Bu artış, %262,32 oranında gerçekleşmiş olacak.

Artırım kapsamında 5,430,000,000 adet, nominal değeri 1 TL olan nama yazılı pay ihraç edilecek.

Yeni Pay Alma Hakları

Pay sahiplerine yeni pay alma hakkı 15 gün süreyle kullandırılacak.

Hak kullanım süresi resmi tatile rastlarsa, süre takip eden iş günü sona erecek.

Kullanılmayan paylar, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da nominal değerden düşük olmamak üzere satılacak. Satılamayan paylar ise iptal edilecek.

Süreç ve Yetkilendirme

Sermaye artırımı tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu, SPK'dan uygun görüş alarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuracak.

Sermaye artırımı sürecinde gerekli tüm işlemler şirket yönetimi tarafından yürütülecek.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermaye artırımı aracılık hizmetlerini üstlenecek.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği gereğince hazırlanan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor”u onayladı.

Katılımevim (KTLEV) Güncel Veriler

Son Değer: 13,30 TL

Alış: 13,26 TL

Satış: 13,30 TL

Değişim: -0,27%

En Yüksek: 13,64 TL

En Düşük: 13,00 TL

Haftalık Değişim: +0,08%

Aylık Değişim: +20,69%

Yıllık Değişim: +195,81%