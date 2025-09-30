GDZ Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

1 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Nedeni
Aliağa 08:30 16:30 Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat Planlı
Balçova 00:00 07:00 Çetin Emeç Mah., Selway AVM Planlı
Bayındır 09:00 17:00 Demircik Mah. 3/1, Fatih Mah. 3/2, Mithatpaşa Mah. 3/3-3/4-3/5, Cami Mah. 3/6, Hacı İbrahim Mah. 3/7-3/8 trafoları Planlı
Bayraklı 09:00 12:00 Soğukkuyu Mah., 1844 Sok. ve civarı Planlı
Bergama 16:00 17:00 Atatürk Mah., Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı Planlı
Beydağ 09:00 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, M. Telli, T. Işık, A. Karadış tarımsal sulamalar ve civarı Planlı
Bornova 09:00 17:00 Atatürk Mah., Yavuz Cad., 829, 829/2 Sok. ve civarı Planlı
Buca 09:00 11:00 Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cad., Menderes Cad., 157/2, 152/1, 140 Sok. ve civarı Planlı
Çeşme 09:00 11:00 Alaçatı Hurmalı mevkii, otoyol gişeler, Kutlu Aktaş Barajı, taş ocağı, Route35 Restoran ve çevresi Planlı
Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah., 8216, 8219, 8221, 8211/8 Sok. ve civarı Planlı
Dikili 09:00 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı
Foça 09:00 10:30 Eski Foça tamamı, tatil köyleri, özel trafolar, lojmanlar, siteler, Yeni Foça TR-10/11/13 ve civarı Planlı
Gaziemir 09:00 13:00 Atıfbey Mah. Planlı
Güzelbahçe 09:00 17:00 Atatürk Mah., Kavaklı, Camii, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı, İstiklal, Meşeret cad. ve çok sayıda sokak Planlı
Karabağlar 01:00 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mah., Katip Çelebi Ünv. Atatürk Hastanesi Planlı
Karaburun 13:00 15:00 Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent, siteler ve civarı Planlı
Karşıyaka 09:00 17:00 Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sok. ve civarı Planlı
Kemalpaşa 09:00 15:00 Yiğitler Mah., Yiğitler Yolu, Aşağı Sk., Menengeç mevkii, 502, 6001 Sok., Papatya Sk., Saz Yolu, Yukarı Yiğitler ve civarı Planlı
Kiraz 12:30 18:00 Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler, özel trafolar Planlı
Konak 10:00 14:00 Aziziye Mah., 710, 711, 711/1, 714, 717, 720-726/1, 729 Sok. ve civarı Planlı
Menderes 09:00 17:00 Oğlananası Mah. Planlı
Menemen 13:30 15:00 Yahşelli Mah., 6321-6333 Sok. ve civarı Planlı
Narlıdere 09:00 16:00 Güldeste, Yenikale Sok. ve civarı Planlı
Ödemiş 10:00 18:00 Kerpiçlik Mah. Planlı
Seferihisar 09:00 17:00 Kavakdere Mah., Kavakdere Cad. Planlı
Selçuk 09:00 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar Planlı
Tire 09:00 17:00 Pronen-SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri Planlı
Torbalı 09:00 17:00 Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cad., 6918, 6919, 6700, Menekşe, Karanfil Sok., İZBAN İstasyonu civarı Planlı
Urla 09:00 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı ve Zeytinler Mah. Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

