GDZ Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
1 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Nedeni
|Aliağa
|08:30
|16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat
|Planlı
|Balçova
|00:00
|07:00
|Çetin Emeç Mah., Selway AVM
|Planlı
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demircik Mah. 3/1, Fatih Mah. 3/2, Mithatpaşa Mah. 3/3-3/4-3/5, Cami Mah. 3/6, Hacı İbrahim Mah. 3/7-3/8 trafoları
|Planlı
|Bayraklı
|09:00
|12:00
|Soğukkuyu Mah., 1844 Sok. ve civarı
|Planlı
|Bergama
|16:00
|17:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı
|Beydağ
|09:00
|12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, M. Telli, T. Işık, A. Karadış tarımsal sulamalar ve civarı
|Planlı
|Bornova
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah., Yavuz Cad., 829, 829/2 Sok. ve civarı
|Planlı
|Buca
|09:00
|11:00
|Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cad., Menderes Cad., 157/2, 152/1, 140 Sok. ve civarı
|Planlı
|Çeşme
|09:00
|11:00
|Alaçatı Hurmalı mevkii, otoyol gişeler, Kutlu Aktaş Barajı, taş ocağı, Route35 Restoran ve çevresi
|Planlı
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mah., 8216, 8219, 8221, 8211/8 Sok. ve civarı
|Planlı
|Dikili
|09:00
|17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı
|Foça
|09:00
|10:30
|Eski Foça tamamı, tatil köyleri, özel trafolar, lojmanlar, siteler, Yeni Foça TR-10/11/13 ve civarı
|Planlı
|Gaziemir
|09:00
|13:00
|Atıfbey Mah.
|Planlı
|Güzelbahçe
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah., Kavaklı, Camii, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı, İstiklal, Meşeret cad. ve çok sayıda sokak
|Planlı
|Karabağlar
|01:00
|01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mah., Katip Çelebi Ünv. Atatürk Hastanesi
|Planlı
|Karaburun
|13:00
|15:00
|Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent, siteler ve civarı
|Planlı
|Karşıyaka
|09:00
|17:00
|Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sok. ve civarı
|Planlı
|Kemalpaşa
|09:00
|15:00
|Yiğitler Mah., Yiğitler Yolu, Aşağı Sk., Menengeç mevkii, 502, 6001 Sok., Papatya Sk., Saz Yolu, Yukarı Yiğitler ve civarı
|Planlı
|Kiraz
|12:30
|18:00
|Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler, özel trafolar
|Planlı
|Konak
|10:00
|14:00
|Aziziye Mah., 710, 711, 711/1, 714, 717, 720-726/1, 729 Sok. ve civarı
|Planlı
|Menderes
|09:00
|17:00
|Oğlananası Mah.
|Planlı
|Menemen
|13:30
|15:00
|Yahşelli Mah., 6321-6333 Sok. ve civarı
|Planlı
|Narlıdere
|09:00
|16:00
|Güldeste, Yenikale Sok. ve civarı
|Planlı
|Ödemiş
|10:00
|18:00
|Kerpiçlik Mah.
|Planlı
|Seferihisar
|09:00
|17:00
|Kavakdere Mah., Kavakdere Cad.
|Planlı
|Selçuk
|09:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar
|Planlı
|Tire
|09:00
|17:00
|Pronen-SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri
|Planlı
|Torbalı
|09:00
|17:00
|Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cad., 6918, 6919, 6700, Menekşe, Karanfil Sok., İZBAN İstasyonu civarı
|Planlı
|Urla
|09:00
|17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı ve Zeytinler Mah.
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/