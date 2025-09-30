Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Palompon’un batısında yer alırken, olayda can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can ve mal kaybı bildirilmedi

Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi. Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Filipinler’deki bu şiddetli depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmazken, bölgedeki yetkililer gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Filipinler, dünya genelinde sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olup, Pasifik Deprem Kuşağı olarak bilinen "ateş çemberi" içinde yer alıyor. Bu nedenle, Filipinler sık sık büyük depremlerle karşı karşıya kalabiliyor.