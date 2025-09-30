GDZ Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
1 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ahmetli
|09:00
|17:00
|Bahçecik, Matdere (kısmen), Ulu Cami Mah. Necati Çankaya sulama grubu, Hasan Ordu, MASKİ, Soleado GES, baz istasyonları ve çevresi
|Planlı
|Akhisar
|09:00
|11:00
|Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı
|Planlı
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi
|Planlı
|Demirci
|09:00
|17:00
|Mihatpaşa Mah., Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A)
|Planlı
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Yeniköy Mah., Erdem Kervan özel ve TST TR-40 bölgesi
|Planlı
|Gördes
|09:00
|17:00
|Kaşıkçı Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Erenler, Pınarbaşı köyü, Çomaklıyayla, çok sayıda özel trafo ve GES tesisleri
|Planlı
|Kırkağaç
|09:00
|17:00
|Halil Çok’a ait TR-1’den TR-11’e kadar özel trafolar, Mustafa Yavuz Özyazıcı özel trafo
|Planlı
|Köprübaşı
|10:30
|13:00
|Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı
|Kula
|09:00
|17:00
|Tabakhane mevkii
|Planlı
|Salihli
|09:00
|17:00
|Bahçecik, Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafo
|Planlı
|Sarıgöl
|09:00
|10:00
|Güneydamları, Killılar mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah. tarımsal sulama ve özel trafolar
|Planlı
|Saruhanlı
|09:00
|12:00
|Cumhuriyet Mah., Cengiz Topel Mah. (kısmen)
|Planlı
|Şehzadeler
|09:00
|15:00
|Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve çevresindeki ticarethaneler ile sulamalar
|Planlı
|Selendi
|10:00
|16:00
|Yukarı Güllüce Mah.
|Planlı
|Soma
|17:00
|18:00
|İnönü Mah. Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. (bir bölümü), Kamelya Sk., Dumlupınar Sk.; Hamidiye Mah. Vefa, Sahil Sk. ve çevresi
|Planlı
|Turgutlu
|09:00
|17:00
|Şehitler Mah. Necat Niğdeli özel trafo, Avşar Mah. (çok sayıda özel trafo), Albayrak Mah. özel trafolar ve çevresi
|Planlı
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar
|Planlı
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr