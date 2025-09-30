GDZ Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

1 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ahmetli 09:00 17:00 Bahçecik, Matdere (kısmen), Ulu Cami Mah. Necati Çankaya sulama grubu, Hasan Ordu, MASKİ, Soleado GES, baz istasyonları ve çevresi Planlı
Akhisar 09:00 11:00 Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı Planlı
Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi Planlı
Demirci 09:00 17:00 Mihatpaşa Mah., Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A) Planlı
Gölmarmara 09:00 17:00 Yeniköy Mah., Erdem Kervan özel ve TST TR-40 bölgesi Planlı
Gördes 09:00 17:00 Kaşıkçı Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Erenler, Pınarbaşı köyü, Çomaklıyayla, çok sayıda özel trafo ve GES tesisleri Planlı
Kırkağaç 09:00 17:00 Halil Çok’a ait TR-1’den TR-11’e kadar özel trafolar, Mustafa Yavuz Özyazıcı özel trafo Planlı
Köprübaşı 10:30 13:00 Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler mahalleleri ve özel trafolar Planlı
Kula 09:00 17:00 Tabakhane mevkii Planlı
Salihli 09:00 17:00 Bahçecik, Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafo Planlı
Sarıgöl 09:00 10:00 Güneydamları, Killılar mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah. tarımsal sulama ve özel trafolar Planlı
Saruhanlı 09:00 12:00 Cumhuriyet Mah., Cengiz Topel Mah. (kısmen) Planlı
Şehzadeler 09:00 15:00 Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve çevresindeki ticarethaneler ile sulamalar Planlı
Selendi 10:00 16:00 Yukarı Güllüce Mah. Planlı
Soma 17:00 18:00 İnönü Mah. Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. (bir bölümü), Kamelya Sk., Dumlupınar Sk.; Hamidiye Mah. Vefa, Sahil Sk. ve çevresi Planlı
Turgutlu 09:00 17:00 Şehitler Mah. Necat Niğdeli özel trafo, Avşar Mah. (çok sayıda özel trafo), Albayrak Mah. özel trafolar ve çevresi Planlı
Yunusemre 23:00 23:30 Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ