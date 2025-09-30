Tera Yatırım, Tüpraş (TUPRS) için hedef fiyatını 226,46 TL’den 235,50 TL’ye yükseltti. Hisse için “endeks üstü getiri” tavsiyesini koruyan Tera Yatırım, bu revizyonun arkasında şirketin güçlü kârlılığı, dizel ve jet yakıtı marjlarındaki artış ve jeopolitik gelişmeleri gösterdi. Güncel verilere göre Tüpraş hisseleri 185,20 TL seviyesinden işlem görüyor, bu da hedef fiyat potansiyelini %27,16 olarak işaret ediyor.

Güçlü kârlılık performansı

Tüpraş’ın kârlılık göstergeleri Ağustos ayında ulaştığı yüksek seviyelerin üzerine çıkarak varil başına 1,3 dolar ek artış sağladı. Yüksek kapasite kullanım oranı, şirketin güçlü performansının devamını destekliyor.

Dizel ve jet yakıtında marj artışı

Düşük stok seviyeleri ve güçlü talep, dizel ve jet yakıtı marjlarını aylık bazda %10 oranında artırdı. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan rafineri aksaklıkları da bu artışı hızlandırdı. Özellikle Eylül ayının ikinci yarısında marjlardaki yükseliş belirginleşirken, Ekim ayına güçlü bir başlangıç yapıldı.

Benzin marjlarında yüksek seviyeler

Benzin marjlarında sınırlı bir düşüş (%4) görülse de, marjlar yüksek seviyelerini koruyor. Nijerya’daki Dangote Rafinerisi’nin faaliyetlerini durdurması, Avrupa’ya benzin akışını azaltarak fiyatlara destek sağladı.

Jeopolitik etkiler ve petrol tedariki

Türkiye’nin ham petrol ithalatının yaklaşık %46’sı Rusya’dan sağlanıyor. Tüpraş’ın Rusya’dan tedarik oranı %10-15 seviyesinde. Yaptırımların sıkılaşması durumunda şirketin alternatif kaynaklara yönelerek Avrupa’daki sıkı ürün piyasasından fayda sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca Kuzey Irak’tan petrol ihracatının yeniden başlamasıyla küresel piyasaya günlük yaklaşık 200 bin varil ek arz sağlandı. Bu durum, Türkiye’nin tedarik riskini azaltabilecek bir fırsat olarak görülse de, Tüpraş’ın bu kaynaktan ne ölçüde faydalanacağı henüz net değil.

Tüpraş (TUPRS) güncel veriler

Son Değer: 186,5 TL

Alış: 186,4 TL

Satış: 186,5 TL

Değişim: +0,6%

En Yüksek: 187,5 TL

En Düşük: 181,3 TL

Haftalık Değişim: +0,59%

Aylık Değişim: +12,63%

Yıllık Değişim: +44,59%