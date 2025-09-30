AYDEM Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
1 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İl
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Muğla
|Ortaca
|09:00
|12:00
|Beşköprü, Arıkbaşı Mahalleleri; Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Bodrum
|15:00
|19:30
|Cevat Şakir Mah.; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (kısmen), Cafer Paşa Cd. (kısmen), Büyük İskender Cd. (kısmen), Kıbrıs Şehitleri Cd. (kısmen), çeşitli sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Menteşe
|14:00
|17:00
|Orhaniye Mah. (bir kısmı), Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Merkez (Menteşe)
|14:00
|17:00
|Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç küme evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin küme evleri)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Fethiye
|12:00
|16:00
|Patlangıç Mah.; Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk. ve bağlı sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Milas
|09:00
|17:00
|Baharlı, Bahçeköy Mah. geneli, Koru, Akyol, Beçin Mah. kısmen, Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Seydikemer
|09:00
|15:00
|Bayırköy Mah. merkez mevkii çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Dalaman
|14:00
|18:00
|Altıntaş Mah.; Şehit Turgut Yılmaz Cd. ve 1, 2, 3, 8 Sk., İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7, 14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. merkez mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Ula
|10:00
|16:00
|Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Hacıbayramlar, Hacıveliler, Kırıkköy Mah. tamamı, ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Muğla
|Kavaklıdere
|14:00
|17:00
|Yeni Mahalle Yayla Mevkii ve Hacigeç Mevkii aboneleri ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr