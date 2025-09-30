AYDEM Elektrik, 1 Ekim Çarşamba günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

1 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İl İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Muğla Ortaca 09:00 12:00 Beşköprü, Arıkbaşı Mahalleleri; Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Bodrum 15:00 19:30 Cevat Şakir Mah.; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (kısmen), Cafer Paşa Cd. (kısmen), Büyük İskender Cd. (kısmen), Kıbrıs Şehitleri Cd. (kısmen), çeşitli sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Menteşe 14:00 17:00 Orhaniye Mah. (bir kısmı), Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı ve ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Merkez (Menteşe) 14:00 17:00 Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç küme evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin küme evleri) Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Fethiye 12:00 16:00 Patlangıç Mah.; Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk. ve bağlı sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Milas 09:00 17:00 Baharlı, Bahçeköy Mah. geneli, Koru, Akyol, Beçin Mah. kısmen, Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Seydikemer 09:00 15:00 Bayırköy Mah. merkez mevkii çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Dalaman 14:00 18:00 Altıntaş Mah.; Şehit Turgut Yılmaz Cd. ve 1, 2, 3, 8 Sk., İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7, 14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. merkez mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Ula 10:00 16:00 Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Yatağan 10:00 16:00 Hacıbayramlar, Hacıveliler, Kırıkköy Mah. tamamı, ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Muğla Kavaklıdere 14:00 17:00 Yeni Mahalle Yayla Mevkii ve Hacigeç Mevkii aboneleri ve ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 1 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ