Şirket, farklı illerde gece saatlerinde yapılacak altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında kısa süreli servis kesintileri yaşanabileceğini duyururken, Uşak için böyle bir program açıklanmadı. Bu nedenle kentteki Türk Telekom aboneleri, 1 Ekim tarihinde internet ve ses hizmetlerini kesintisiz kullanmaya devam edebilecek.

Türk Telekom’dan bilgilendirme

Türk Telekom, abonelerin güncel altyapı çalışmaları ve olası kesintiler hakkında bilgi alabilmesi için resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca planlı çalışmaların genellikle gece saatlerinde yapıldığı, böylece günlük yaşamın minimum düzeyde etkilenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Uşak’ta herhangi bir kesinti beklenmezken, diğer illerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle bazı kullanıcıların kısa süreli servis aksaklıkları yaşayabileceği bildirildi.

