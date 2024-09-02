Edremit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği renkli etkinliklerle kutladı. Bu anlamlı günde, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Yunanistan’ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren ve dünya barışına vurgu yapan mesajlar verdiler.

Türk-Yunan dostluğu ve barış teması

Etkinlikler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın konuşmasıyla başladı. Ertaş, barış ve kardeşliğin simgesi olan bu özel günün önemini vurgulayarak, “Komşumuz Yunanistan’ın güzel Midilli Adası’ndan gelen değerli dostlarımızla bu anlamlı günü paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Edremit’te bir araya gelerek yalnızca iki komşu halkın değil, dünya üzerinde barışı ve dostluğu arzulayan tüm insanların sesine ses katıyoruz,” dedi. Başkan Ertaş, geçmişin acılarını geride bırakıp, geleceği sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurma iradesini gösterdiklerini ifade etti.

Yunanistan’ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “Edremit’te düzenlenen bu uluslararası barış günü etkinliklerine davet edilmek bizim için büyük bir onur. Belediye başkanlarımızla birlikte, kültürel, ekonomik, ticari ve turizm alanlarında iş birliğimizi güçlendirme kararı aldık,” şeklinde konuştu. Verros, Türk-Yunan dostluğunun temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve Eleftherios Venizelos’un rehberliğinde dostluk çabalarının sürekli olması gerektiğini belirterek, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve ekibini resmi olarak Midilli’ye davet etti.

Kardeşlik ve barış yorganı, çocuk korosu ve Ali Altay konseri

Etkinlikte, Kardeşlik ve Barış Yorganı sergilendi ve karşılıklı olarak zeytin dalı ile hediyeler takdim edildi. Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nin çocuk korosu, dünya barışı için besteledikleri şarkıları seslendirdi. Ayrıca, çocuklar dünya liderlerine yazdıkları barış mektuplarını okudular.

Gecenin sonunda, Anadolu Rock Müziği’nin ünlü ismi Ali Altay sahne aldı. Altay, klasikleşen eserlerinin yanı sıra barış temalı şarkılarıyla binlerce katılımcıyı coşturdu. Ali Altay’ın şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, bu anlamlı günü büyük bir coşkuyla kutladı.