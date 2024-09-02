Hindistan birinci sırada

Birleşmiş Milletler ve TÜİK’in verilerine göre, 2023 yılında Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını korudu. Hindistan'ı, Çin ve ABD takip ediyor. Bu sıralama, dünya nüfusundaki büyük artışın bir yansıması olarak görülüyor.

Türkiye 18. sırada

Türkiye ise dünya genelindeki 18. en kalabalık ülke olarak listede yer aldı. Türkiye’nin nüfus artış hızı, özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında dikkat çekiyor. Bu sıralama, Türkiye'nin dünya nüfusuna katkısının giderek arttığını gösteriyor.

Nüfus artışının etkileri

Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artış hızının, ekonomik ve sosyal yapılar üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülüyor. Türkiye de bu trendin bir parçası olarak dikkat çekiyor.