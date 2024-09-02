1 Eylül Dünya Barış Günü, aynı zamanda DÖARTSPACE'in doğum günü olarak coşkuyla kutlandı. Sanatçı ve sanatseverler, barış temalı etkinlikler için DÖARTSPACE'te toplandı. Etkinliklerin genel direktörlüğünü ve koordinatörlüğünü üstlenen Deniz Şanlı ve Özgür Şanlı, barışın önemini vurgulayarak, "Sanatla, bilimle birbirimize dokunmalıyız; barışa, bilime, sanata ihtiyacımız var, savaşa değil" dediler.

Açılış konuşmasında Sevinç Öztürk de barış vurgusunu öne çıkardı. Etkinlikler sergi açılışı ve kokteyl ile başladı. İlk etkinlik olarak Deniz Şanlı ve Özgür Şanlı'nın 'Bir Yüzey İki İnsan' başlıklı disiplinlerarası retrospektif seçkisi sunuldu. Program, söyleşi ve imza günleri, şiir dinletisi, müzik dinletisi ve dans gösterisi ile devam etti.

Bilsen Başaran, 'Barışa Dair' başlıklı kitabını okurlarıyla buluşturup imzaladı. Şiir dinletisinde Dizdar Karaduman, Fatma Aras, İbrahim Soy Alar ve Seval Arslan'ın 'Barış Şiirleri' okundu; Erhan Özdemir ve Tuğçe Yerdelen şiirlerini paylaştı. Müzik dinletisinde Gürsel Özbiz ve Eren Tanık, 'Barış Ezgileri'ni seslendirdi. Dans gösterisinde ise Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Dans Topluluğu performans sergiledi.

Etkinlik sonunda teşekkür belgeleri dağıtıldı ve fotoğraflar çekildi. Katılımcılar, bir sonraki buluşmayı dört gözle beklediklerini belirterek günü noktaladılar.