Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu yönünde sürpriz bir iddia gündeme geldi. 30 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin, Merih Demiral'ın transferi için araştırmalar yaptığı ve 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia ediliyor. Merih'in, geçmişte "Fenerbahçe her zaman benim içimde bir yara" dediği biliniyor. Ancak, Al-Ahli'nin bu transfer teklifine nasıl yanıt vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi kadrosu için altyapıdan yetişen oyuncu kriterini karşılamada eli güçlenecek. Şu anda bu kriteri karşılayan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin. Merih Demiral'ın transferi, Fenerbahçe'nin bu konuda avantaj kazanmasını sağlayabilir.

Merih Demiral'ın Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da transfer sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek önemli bir faktör olabilir.