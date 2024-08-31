İzmir'de 1 Eylül Pazar günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( Kemalpaşa Cd. 7401/4. Sk. 7401. Sk. 7401/2. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akıncılar ( 547. Sk. )
İnkılap ( Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 552. Sk. 545. Sk. 543. Sk. 536/1. Sk. 531. Sk. 530. Sk. 529. Sk. 528. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 520. Sk. 518. Sk. 516. Sk. 514. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşık Veysel ( 5836. Sk. 5833. Sk. 5832. Sk. 5831. Sk. 5830. Sk. 5827/1. Sk. 5827. Sk. 5826. Sk. 5825/1. Sk. 5825. Sk. 5824. Sk. 5823. Sk. )
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( 444. Sk. 325. Sk. 355. Sk. 370. Sk. 372. Sk. 373. Sk. 374. Sk. 375. Sk. 9114/1 Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Ali Rıza Avni Blv. 9223 Sk. 510/1. Sk. 510. Sk. 509/2. Sk. 509/1. Sk. 509. Sk. 508. Sk. 506. Sk. 505. Sk. 502/4. Sk. 502/2. Sk. 501. Sk. 494. Sk. 490/1. Sk. 490. Sk. 455. Sk. 454. Sk. 443. Sk. )
Saat : 1:00 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( 509/2. Sk. 509/1. Sk. 509. Sk. 508. Sk. Ali Rıza Avni Blv. 510/1. Sk. 510. Sk. )
KONAK / İZMİR
Saat : 2:15 - 2:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atilla ( 513. Sk. 519. Sk. 522. Sk. 464. Sk. 467. Sk. 468. Sk. 469. Sk. 479. Sk. 484. Sk. 489. Sk. 491. Sk. 492. Sk. 493. Sk. )
Güneşli ( 456. Sk. 502/1. Sk. 503. Sk. 504. Sk. 520/1. Sk. 520/2. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim ( 10014. Sk. 10017. Sk. 10018. Sk. 10019. Sk. 10012/1. Sk. 8200. Sk. 8764/2. Sk. Çanakkale Asfaltı Çekirge Yolu 10013. Sk. 10001 10010. Sk. 10009. Sk. 10007. Sk. 10001. Sk. 10007 SK. 10011. Sk. 10012/2 10012/2. Sk. )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çaybaşı ( 7109 41/1 Sk. 46/2. Sk. 51/1. Sk. 7011. Sk. 7101. Sk. 7102. Sk. 7104 Sk. 7107. Sk. 7110. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7116. Sk. 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7122. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( KONUK 2.ONDEĞİRMENLER 3.ONDEĞİRMENLER 4. Öndeğirmenler Sk. AHMET BESİM UYAL Aşağı Çeşme Sk. BAHAR Emniyet Sk. 1.ONDEĞİRMENLER SIRA KUŞÇULAR MANOLYA ZAFER 2.ZİRAAT )
Yaka ( 1.ÜYÜKALAN BABACAN 2.ÜYÜKALAN AYDINLAR BARIŞ ERDOĞAN KER Meltem Sk. Rüya Sk. RANA Tan Sk. Ufuk Sk. )
Yeni
Altıntaş
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( 3.ONDEĞİRMENLER 2.ONDEĞİRMENLER ÜRÜN POYRAZ PAPATYA ÇİĞDEM 2.ZİRAAT Nergis Sk. SIRA KUŞÇULAR BAHAR )
Altıntaş ( AHMET BESİM UYAL MANOLYA )