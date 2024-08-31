Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay, sosyal medya kullanıcılarının ve market çalışanlarının büyük tepkisini çekti. İddiaya göre, bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerinin yönlendirmesi üzerine bir market kasiyerini kışkırtıp, bu anları canlı yayında paylaşmayı kabul etti.

Daha fazla para ve takipçi skandalı

Olayın merkezindeki kişi, sosyal medya platformunda daha fazla para ve takipçi kazanma umuduyla hareket etti. Canlı yayına başlamadan önce marketi ziyaret eden şahıs, cep telefonuyla yayın yaparak kasiyeri çeşitli bahanelerle rahatsız etmeye başladı. Market kasiyerine tehditler savurup hakaret eden şahıs, elindeki soda şişesini kasiyere fırlatarak saldırıda bulundu.

Kasiyer şikayetçi oldu

Saldırı anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayımlandı ve kısa sürede büyük bir tepki topladı. Olayın ardından market kasiyeri saldırgan hakkında şikayetçi oldu.