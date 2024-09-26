Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 kuruş borcu olan bir vatandaşa haciz işlemi başlatıldığını duyurdu. Cenkci, bu durumun birçok kişi için şoke edici olduğunu vurguladı.

Belgelerde dikkat çeken rakamlar

Cenkci’nin paylaştığı belgede, 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 TL dosya masrafı eklenerek toplam borcun 175,05 TL'ye yükseldiği görüldü. Bu durum, düşük miktardaki borçların bile nasıl büyütülebileceğine dair çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Cenkci, durumu "Şaka değil, gerçek!" ifadeleriyle yorumlayarak, vatandaşların borç takip süreçleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.