TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Muğla Şubesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle, Avrupa Çevre Ajansı’nın “Marine Litter Watch” Deniz Çöpleri İzleme Programı çerçevesinde plaj temizliği yapıldı. Etkinlik, 26 Eylül Perşembe günü Gerenkuyu Halk Plajı'nda gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Duman, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile personelleri, Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ekibi, çevre otellerden temsilciler, Bodrum Saliha Veysel Oktay İlkokulu ve Yalıçiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlik, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı.

Temizlik Çalışması ve Atık Yönetimi

MLW (Marine Litter Watch) etkinlik uygulama kriterleri doğrultusunda 200 metre uzunluğundaki kıyı şeridinde gerçekleştirilen plaj temizliği, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplanan atıklar, sigara izmaritleri, cam ve plastik parçaları gibi kategorilerde sayılarak kaydedildi. Ayrıca, öğrencilere atık yönetimi hakkında bilgi verildi. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanması için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı.

Etkinlik sonucunda toplamda 24,6 kilogram ağırlığında 2.237 parça atık toplandı. Bu tür etkinliklerle deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi hedefleyen program, aynı bölgede yılın dördüncü kez uygulanmış oldu.