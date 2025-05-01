1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'de akaryakıt fiyatları sabit kaldı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. İşte İzmir güncel litre fiyatları...

İzmir'de akaryakıt fiyatları değişmedi

1 Mayıs 2025 Perşembe sabahı itibarıyla İzmir genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı. Sürücüler için en güncel fiyatlar, akaryakıt firmaları tarafından sabit tutuldu.

İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları (1 Mayıs 2025)

Benzin: 46,13 TL

Motorin: 46,51 TL Altına yatırım yapmak için cuma gününü bekleyin

LPG (Otogaz): 27,24 TL

Bu fiyatlar, İzmir genelinde ortalama satış fiyatları olarak listelenmiştir. İlçe ve istasyon bazında küçük değişiklikler olabilir.

Brent petrol ve dolar etkisi sürüyor

Döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirebilir. Ancak 1 Mayıs sabahı itibarıyla fiyatlarda herhangi bir zam ya da indirim görünmüyor.

Araç sahipleri ne yapmalı?

Uzmanlar, sürücülere gece yarılarında yaşanabilecek olası fiyat güncellemelerine karşı günlük takip öneriyor. Özellikle resmi tatiller ve hafta sonları öncesinde fiyat artışları daha sık yaşanabiliyor.