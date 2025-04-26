1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Marmaray, İZBAN, metro ve otobüsler ücretsiz mi olacak? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı, işte detaylar.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Peki bu karar hangi hatları kapsıyor?

Marmaray ve İZBAN da ücretsiz mi olacak?

Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen aşağıdaki hatlar 1 ve 19 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olacak:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Yolcular bu hatlarda gün boyu ücretsiz seyahat edebilecek.

Belediye otobüsleri de ücretsiz mi?

Karar sadece demiryolu sistemlerini mi kapsıyor? Hayır. Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri tarafından işletilen otobüs, metro, tramvay gibi tüm şehir içi toplu taşıma araçları da ücretsiz olacak.

Bu karar nerede yayımlandı?

Resmi karar, 26 Nisan 2025 tarihli ve 32529 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Karar, 1 Mayıs ve 19 Mayıs için geçerli olacak şekilde düzenlendi.

Nereden doğrulanabilir?

Kararın tam metnine resmigazete.gov.tr adresinden ulaşılabilir.