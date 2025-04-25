AFAD verilerine göre, İstanbul’da saat 20.33’te Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şehir genelinde hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Uzmanlar, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bugün gerçekleşen bu sarsıntı da olası artçı depremlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İstanbul’da saat 20.33’te Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, şehir genelinde hissedildi.

Tarih: 25 Nisan 2025

Saat: 20.33

Büyüklük: 4.3 (AFAD verisi)

Merkez Üssü: Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları

Derinlik: 7,2 km

Depremin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sarsıntıyı hissettiğini belirten paylaşımlarda bulundu. Özellikle Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Bakırköy ve Şişli gibi ilçelerde deprem şiddetli hissedildi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmazken, uzmanlar vatandaşları resmi kaynakları takip etmeleri ve paniğe kapılmamaları konusunda uyarıyor.

Marmara’da deprem riski devam ediyor

İstanbul ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, akıllara olası büyük Marmara depremini getiriyor. Uzmanlar, 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin kaçınılmaz olduğu uyarısını yineliyor. Yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve bireysel önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam edeceğiz…