1 Mayıs 2025 İşçi Bayramı öncesinde güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolların kapatılması beklenirken, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel listede birçok ilin önemli yolları çeşitli nedenlerle trafiğe kapatıldı. Heyelan, kar, tipi, yol çalışması ve baraj projeleri nedeniyle erişime kapalı olan güzergâhların sürücüler tarafından dikkate alınması gerektiği bildirildi.

1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde bazı yolların sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılması bekleniyor. Kutlama alanlarında ve yürüyüş güzergâhlarında yoğun tedbirler uygulanacak.

Büyükşehirlerde trafik tedbirleri devreye alınıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenliği sağlamak ve kutlamaların düzenli şekilde yapılabilmesini temin etmek amacıyla trafik düzenlemeleri yapılacak.

Yetkililer, 1 Mayıs 2025 için kapatılacak yolların listesinin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Geçmiş yıllarda hangi yollar kapatılmıştı?

2024 yılında İstanbul’da Taksim Meydanı ve çevresi, Ankara’da Kolej Meydanı ile Kızılay civarı, İzmir’de ise Gündoğdu Meydanı çevresi başta olmak üzere birçok ana arter trafiğe kapatılmıştı. Bu yıl da benzer güzergâhlarda önlemler alınması bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen ve güncel olarak kapalı olan yollar:

MUĞLA (26. Şube) - 330-01 K.K.NO: Turgutreis İskelesi - Güllük (48-77) İYA yolunun 9 ile 11 kilometreleri arası çökme nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 25.12.2024 19:00.

SİLİFKE (51. Şube) - 33-58 K.K.NO: (Mut - Silifke) (715-08) DYA - (33-59) İYA (Gülnar) yolunun 0 ile 53 kilometreleri arası yol çalışması nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 07.04.2025 08:00.

SİLİFKE (51. Şube) - 33-60 K.K.NO: (Mut - Silifke) (715-07 / 08) DYA - (Mut - Kırobası) (33-57) İYA yolunun 26 ile 27 kilometreleri arası heyelan nedeniyle imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 29.01.2019 15:00.

SİLİFKE (51. Şube) - 33-66 K.K.NO: (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) yolunun 0 ile 5 kilometreleri arası heyelan nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 23.01.2022 10:00.

HATAY (53. Şube) - 31-78 K.K.NO: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi - BOTAŞ Tesisleri (31-76) İYA yolunun 0 ile 4 kilometreleri arası yol çalışması nedeniyle program dışı (açılamayan yollar) durumdadır. Kapanma tarihi: 17.10.2023 08:00.

OSMANİYE (59. Şube) - 80-02 K.K.NO: (Osmaniye - Bahçe) (400-21) DYA - Kaypak yolunun 2 ile 5 kilometreleri arası baraj çalışması nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 04.11.2024 10:00.

BİNGÖL (84. Şube) - 12-77 K.K.NO: (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı yolunun 0 ile 1 kilometreleri arası heyelan nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 11.12.2023 14:30.

ADIYAMAN (87. Şube) - 44-58 K.K.NO: (850-10)D.Y.AYR.(Malatya Yönü)-(850-10) D.Y.Ayr (Gölbaşı Yönü) yolunun 0 ile 5 kilometreleri arası heyelan nedeniyle imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 31.01.2018 20:00.

GÜMÜŞHANE (101. Şube) - 29-27 K.K.NO: (Trabzon - Gümüşhane) İl Sn. - Yağmurdere (29-25) İYA yolunun 0 ile 7 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle program dışı (açılamayan yollar) durumdadır. Kapanma tarihi: 19.02.2025 14:30.

GÜMÜŞHANE (101. Şube) - 877-02 K.K.NO: (Giresun - Gümüşhane) İl Sn. - (Trabzon - Gümüşhane) (885-02) DYA yolunun 26 ile 27 kilometreleri arası heyelan nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 22.04.2025 16:20.

ARTVİN (102. Şube) - 010-27 K.K.NO: Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkesi (08-06) İl Y. Ayr.-(Artvin-Ardahan) İl Sınırı yolunun 32 ile 33 kilometreleri arası heyelan nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 27.04.2025 19:30.

RİZE (103. Şube) - 53-35 K.K.NO: (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) yolunun 0 ile 18 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 25.11.2024 08:00.

TRABZON (105. Şube) - 61-25 K.K.NO: (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı yolunun 25 ile 61 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle daimi açık, imkan bulundukça açık ve program dışı (açılamayan yollar) durumundadır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

TRABZON (105. Şube) - 61-53 K.K.NO: (Trabzon - Gümüşhane) (885-01) DYA (Maçka) - Meryemana yolunun 18 ile 25 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle daimi açık ve program dışı (açılamayan yollar) durumundadır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

TRABZON (105. Şube) - 61-55 K.K.NO: (Trabzon - Gümüşhane) (885-01) DYA - (Trabzon - Gümüşhane) İl Sn. yolunun 0 ile 16 kilometreleri arası sel tahribatı nedeniyle imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 30.03.2025 13:00.

TRABZON (105. Şube) - 61-78 K.K.NO: (Eynesil-Beşikdüzü) (010-21) D.Y.Ayr. - (Beşikdüzü - Tonya) (61-79) İYA yolunun 22 ile 23 kilometreleri arası heyelan nedeniyle daimi açık ve imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 26.03.2025 08:30.

TRABZON (105. Şube) - 61-80 K.K.NO: (Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. yolunun 3 ile 24 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle daimi açık, imkan bulundukça açık ve program dışı (açılamayan yollar) durumundadır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

BAYBURT (106. Şube) - 29-26 K.K.NO: (Gümüşhane-Bayburt)İl Sn-(Gümüşhane-Trabzon)İl Sn.(Dağbaşı Yolu) yolunun 0 ile 8 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

BAYBURT (106. Şube) - 69-75 K.K.NO: (Gümüşhane - Bayburt) (050-02) DYA - (Bayburt - Gümüşhane) İl Sn. yolunun 19 ile 31 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle daimi açık ve imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

BAYBURT (106. Şube) - 915-01 K.K.NO: (Trabzon - Rize) (010-22) DYA - (Trabzon - Bayburt) İl Sn yolunun 49 ile 69 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle daimi açık, imkan bulundukça açık ve program dışı (açılamayan yollar) durumundadır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

BAYBURT (106. Şube) - 915-02 K.K.NO: (Bayburt - Trabzon) İl Sn. - (915-03) DYA (Maden) yolunun 0 ile 9 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle daimi açık ve imkan bulundukça açıktır. Kapanma tarihi: 22.11.2024 10:00.

MUŞ (113. Şube) - 49-02 K.K.NO: (Varto - Muş) (955-08 )DYA - (Malazgirt - Korkut) (280-01 / 959-02) DYA yolunun 5 ile 28 kilometreleri arası baraj çalışması nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 03.03.2020 00:00.

FİNİKE (136. Şube) - 07-52 K.K.NO: (Kaş-Finike) (400-06 / 07) DYA - (Kalkan - Elmalı) (07-53) İYA (Sinekçibeli) yolunun 7 ile 8 kilometreleri arası heyelan nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 10.04.2025 10:00.

İNEBOLU (152. Şube) - 37-01 K.K.NO: (Kastamonu - İnebolu) (765-01 / 02) DYA - (010-11) DYA (Çatalzeytin) yolunun 52 ile 73 kilometreleri arası heyelan nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 13.04.2025 18:00.

SAFRANBOLU (153. Şube) - 37-50 K.K.NO: Araç (030-03) DYA - (765-02) DYA (Kastamonu) yolunun 4 ile 9 kilometreleri arası baraj çalışması nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 20.12.2022 09:00.

BARTIN (156. Şube) - 74-03 K.K.NO: (Bartın - Kurucaşile) (010-08) DYA - Amasra yolunun 0 ile 4 kilometreleri arası diğer nedenlerle kapalıdır. Kapanma tarihi: 15.04.2025 11:00.

KAĞIZMAN (182. Şube) - 080-02 K.K.NO: (Erzurum - Kars) İl Sn. - (Kars - Tuzluca) (965-04) DYA yolunun 0 ile 45 kilometreleri arası baraj çalışması nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 21.04.2020 10:00.

IĞDIR (184. Şube) - 080-06 K.K.NO: Doğubayazıt(975-01)DYA(Iğdır)-(Türkiye-Azerbaycan)Dev.Sn.(Nahcivan Sn.Kap.) yolunun 33 ile 38 kilometreleri arası yol çalışması nedeniyle kapalıdır. Kapanma tarihi: 25.03.2025 11:00.