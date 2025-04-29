30 Nisan Dünya Caz Günü etkinliği, saat 20:00'de Bademler Sanat Köyü'nde caz tutkunlarını bir araya getirecek.
Bademler Sanat Köyü'nde Dünya Caz Günü coşkusu yaşanacak
UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen Dünya Caz Günü, her yıl 30 Nisan'da dünya genelinde kutlanıyor. Bu kapsamda İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Sanat Köyü, özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Caz müziğin sevilen yerli ve yabancı sanatçıları, 30 Nisan 2025 Salı günü saat 20:00'de caz tutkunlarıyla buluşacak.
Cazın evrensel dili İzmir'de yankılanacak
Caz müziğin barış, özgürlük ve kültürel etkileşim mesajı taşıyan yapısı, etkinliğe katılan sanatçıların sahne performanslarıyla hissedilecek. Etkinlik, yerel halkın yanı sıra çevre illerden gelen müzikseverleri de ağırlamayı hedefliyor.
30 Nisan Çarşamba Dünya Caz Günü etkinlik bilgileri:
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Etkinlik: 30 Nisan Dünya Caz Günü
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Tarih: 30 Nisan 2025 Salı
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Saat: 20:00
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Mekan: Bademler Sanat Köyü, İzmir
UNESCO Dünya Caz Günü Resmi Sayfası
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