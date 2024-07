Sinema dünyasında gişe hasılatı, bir filmin başarısını ölçmek için önemli bir kriterdir. 1 milyar dolar barajını aşmak, bir film için büyük bir başarı olarak kabul edilir. Bugüne kadar sadece 54 film bu başarıya ulaşmayı başardı. İşte, sinema tarihinde 1 milyar dolar barajını aşan filmlerin listesi.

1 Milyar Dolar Barajını Aşan Filmler

54. Jurassic World: Hakimiyet (2022)

53. Kara Şövalye (2008)

52. Hobbit Beklenmedik Yolculuk (2012)

51. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

50. Alis Harikalar Diyarında (2010)

49. Zootopia (2016)

48. Yıldız Savaşları: Bölüm 1 - Gizli Tehlike (1999)

47. Kayıp Balık Dori (2016)

46. Despicable Me 3 (2017)

45. Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

44. Aladdin (2019)

43. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

42. Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı (2006)

41. Toy Story 3 (2010)

40. Ters Yüz 2 (2024)

Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2 (Inside Out 2), 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film oldu.

39. Toy Story 4 (2019)

38. Joker (2019)

37. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)

36. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)

35. Transformers: Age of Extinction (2014)

34. Jurassic Park (1993)

33. Transformers: Dark of the Moon (2011)

32. Captain Marvel (2019)

31. Spider-Man: Far From Home (2019)

30. Skyfall (2012)

29. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

28. Aquaman (2018)

27. Captain America: Civil War (2016)

26. Minions (2015)

25. Iron Man 3 (2013)

24. The Fate of the Furious (2017)

23. Incredibles 2 (2018)

22. Güzel ve Çirkin (2017)

21. Frozen (2013)

20. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

19. Star Wars: The Last Jedi (2017)

18. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)

17. Black Panther (2018)

16. The Super Mario Bros. Movie (2023)

15. Barbie (2023)

14. Yenilmezler 2: Ultron Çağı (2015)

13. Frozen II (2019)

12. Top Gun: Maverick (2022)

11. Furious 7 (2015)

İlk 10'daki Devler

10. Yenilmezler (2012)

9. Aslan Kral (2019)

8. Jurassic World (2015)

7. Spider-Man: No Way Home (2021)

6. Avengers: Infinity War (2018)

5. Star Wars: The Force Awakens (2015)

4. Titanic (1997)

3. Avatar: Suyun Yolu (2022)

2. Avengers: Endgame (2019)

1. Avatar (2009)