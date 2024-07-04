Sinema dünyasında gişe hasılatı, bir filmin başarısını ölçmek için önemli bir kriterdir. 1 milyar dolar barajını aşmak, bir film için büyük bir başarı olarak kabul edilir. Bugüne kadar sadece 54 film bu başarıya ulaşmayı başardı. İşte, sinema tarihinde 1 milyar dolar barajını aşan filmlerin listesi.
1 Milyar Dolar Barajını Aşan Filmler
54. Jurassic World: Hakimiyet (2022)
53. Kara Şövalye (2008)
52. Hobbit Beklenmedik Yolculuk (2012)
51. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)
50. Alis Harikalar Diyarında (2010)
49. Zootopia (2016)
48. Yıldız Savaşları: Bölüm 1 - Gizli Tehlike (1999)
47. Kayıp Balık Dori (2016)
46. Despicable Me 3 (2017)
45. Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)
44. Aladdin (2019)
43. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
42. Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı (2006)
41. Toy Story 3 (2010)
40. Ters Yüz 2 (2024)
Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2 (Inside Out 2), 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film oldu.
39. Toy Story 4 (2019)
38. Joker (2019)
37. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)
36. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)
35. Transformers: Age of Extinction (2014)
34. Jurassic Park (1993)
33. Transformers: Dark of the Moon (2011)
32. Captain Marvel (2019)
31. Spider-Man: Far From Home (2019)
30. Skyfall (2012)
29. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
28. Aquaman (2018)
27. Captain America: Civil War (2016)
26. Minions (2015)
25. Iron Man 3 (2013)
24. The Fate of the Furious (2017)
23. Incredibles 2 (2018)
22. Güzel ve Çirkin (2017)
21. Frozen (2013)
20. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
19. Star Wars: The Last Jedi (2017)
18. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)
17. Black Panther (2018)
16. The Super Mario Bros. Movie (2023)
15. Barbie (2023)
14. Yenilmezler 2: Ultron Çağı (2015)
13. Frozen II (2019)
12. Top Gun: Maverick (2022)
11. Furious 7 (2015)
İlk 10'daki Devler
10. Yenilmezler (2012)
9. Aslan Kral (2019)
8. Jurassic World (2015)
7. Spider-Man: No Way Home (2021)
6. Avengers: Infinity War (2018)
5. Star Wars: The Force Awakens (2015)
4. Titanic (1997)
3. Avatar: Suyun Yolu (2022)
2. Avengers: Endgame (2019)
1. Avatar (2009)