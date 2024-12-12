Yılın sonlarına yaklaşıldıkça, konut kredisi faiz oranları tekrar dikkatleri üzerine topluyor. Güncel verilere göre, 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin aylık ödeme tutarları ve toplam geri ödeme tutarlarında bazı değişiklikler göze çarpıyor. Konut sahibi olmayı hedefleyenler için sunulan krediler, bankaların belirlediği faiz oranları ve vade sürelerine göre farklılık gösteriyor. Uzun vadeli kredi seçeneklerinde, aylık taksitler daha düşük olurken toplam ödeme miktarı ise artış gösteriyor.

1 Milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

Bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi ve faiz oranları şu şekildedir;

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

Albaraka

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

Ing

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

Garanti

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

Qnb

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

Halk Bankası

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

Konut kredisi alırken nelere dikkat edilmeli?

Konut kredisi alınırken faiz oranı, vade süresi ve toplam geri ödemesine dikkat edilmelidir.