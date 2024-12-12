Yılın sonlarına yaklaşıldıkça, konut kredisi faiz oranları tekrar dikkatleri üzerine topluyor. Güncel verilere göre, 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin aylık ödeme tutarları ve toplam geri ödeme tutarlarında bazı değişiklikler göze çarpıyor. Konut sahibi olmayı hedefleyenler için sunulan krediler, bankaların belirlediği faiz oranları ve vade sürelerine göre farklılık gösteriyor. Uzun vadeli kredi seçeneklerinde, aylık taksitler daha düşük olurken toplam ödeme miktarı ise artış gösteriyor.
1 Milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?
Bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi ve faiz oranları şu şekildedir;
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
Albaraka
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL
Ing
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
Garanti
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.761.153 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
Qnb
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
Halk Bankası
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL
Konut kredisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Konut kredisi alınırken faiz oranı, vade süresi ve toplam geri ödemesine dikkat edilmelidir.