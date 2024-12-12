TFF 3. Lig 1. Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderlikten uzaklaşan Karşıyaka'da sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Kulübün en önemli oyuncularından üçü, Futbol Federasyonu aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Yönetimdeki belirsizlik, futbolcuların maaşları ve alacakları konusunda problemleri artırırken, takımda yeni bir kriz patlak verdi.

Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatının ardından, kulüp içindeki istifalarla yönetim ciddi bir boşluğa düşmüş, başkanlık için yapılan çağrılar sonuçsuz kalmıştı. Olağanüstü kongrede başkan adayı çıkmaması sonucu, Karşıyaka, başkansız bir döneme girdi. Bu zorlu süreçte, peşinatlarının ödenmediği gerekçesiyle Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral, kulübe ihtar yolladı.

Söz konusu 3 futbolcu, eğer bir aylık süre zarfında alacaklarının ödenmemesi durumunda serbest kalma hakkı elde edecek. Bu durum, Karşıyaka camiasında ciddi endişelere yol açtı. Kulübün özellikle lider Bursaspor’la oynayacağı maçın ardından devre arasına girecek olması, bu gelişmeleri daha da kritik hale getiriyor.