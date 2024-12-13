10 aylık Poyraz Ali Aksunğur'un ölümünden önce hastanede görülen ihmal iddiaları ve yapılan müdahaleler sonrası şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı.

11 Aralık 2024, Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, 5 çocuk sahibi Ali ve Kıyafet Aksunğur çiftinin 10 aylık bebekleri Poyraz Ali Aksunğur evde uyuduktan sonra annesi tarafından nefes almadığı fark edilerek hastaneye kaldırıldı. Çağlayan’daki özel hastaneye rahatsızlanarak götürülen Poyraz Ali, burada yapılan iğnenin ardından taburcu edildi. Ancak evde uykuya daldıktan sonra, annesi 4 saat sonra bebeğinin morardığını ve nefes almadığını fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bebek, Kızılay Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İhmaller ve şüpheler

Bebeğin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Poyraz Ali’nin hastaneye yatırılmayıp yalnızca iğne ile taburcu edilmesi, ölümün şüpheli bulunmasına neden oldu. Zehirli ishal (rota virüsü) şüphesiyle hastaneye yatırılmadan sadece tedavi uygulanmasının ihmal olabileceği öne sürülüyor. Adli tıp kurumu tarafından yapılan ön otopsi sonrasında cenaze ailesine teslim edilirken, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Cenaze töreni

Poyraz Ali Aksunğur'un cenazesi, Hamidiye Mahallesi Ulu Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Sarıyer Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.