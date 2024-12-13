Isparta’da, çevreyi rahatsız eden abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler devam ediyor. 12 Aralık 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, 19 sürücüye para cezası verilirken, teknik eksiklikleri bulunan 7 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 87 araç ve 105 sürücü kontrol edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, 12 Aralık akşamı saat 21.00’de gerçekleştirdiği denetimlerde, 87 araç ve 105 sürücüyü kontrol etti. Yapılan denetimler, özellikle çevreyi rahatsız eden ve güvenliği tehlikeye sokan modifiyeli araçlara yönelikti.

İdari para cezası ve trafikten men kararı

Denetimlerde, 19 araç ve sürücüsü kusurlu bulunarak idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, çevreye rahatsızlık veren ve teknik eksiklikleri tespit edilen 7 araç, trafikten men edilerek gerekli işlemler başlatıldı.