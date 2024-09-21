Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Göktepe'nin kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. "Festivalimize ‘Kültür ve Dayanışma Şenliği' adını verdik. Kültür, doğamızı, tarihimiz, geleneklerimizi ve göreneklerimizi koruyarak yaşatmamız gereken bir mirastır. Bu etkinlik, sadece Göktepe'nin değil, Muğla'nın tüm kültürel değerlerinin geleceğe taşınması için önemli bir fırsattır. Mirasımızı yalnızca yapılar ve meydanlarla sürdüremeyiz; geleneklerimizi, mutfak kültürümüzü, danslarımızı ve folklorumuzu da koruyarak çocuklarımıza öğretmeliyiz. Kültürel değerlerimiz, nesiller boyu devam etmelidir" dedi.

Dayanışmanın gücüne vurgu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, Göktepe'nin köklü geleneklerine ve halkın dayanışma gücüne dikkat çekti. "Göktepe halkı çok sıkı bir dayanışma içinde. Göktepe'de 300 kişi yaşarken, Muğla'da 7 bin Göktepeli var. Bu, Göktepe'nin güçlü bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Dernek başkanımızın düzenlediği bu program, kültürümüzün sürdürülebilirliği adına önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı ve dernek başkanını tebrik etti.