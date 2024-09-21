Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir asayiş uygulaması, suçla mücadelede önemli bir adım oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren operasyonlarda, 3 binden fazla kişi sorgulandı ve aranan 23 şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan arananlar yer aldı. Ayrıca, yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 14 kişi de gözaltına alındı.

Umuma açık yerler denetlendi

Uygulama sırasında, 55 umuma açık mekan denetlendi. Kapalı alanlarda sigara içilmesine izin veren 6 işletme sahibine cezai işlem uygulandı. Trafik kontrollerinde ise 300 araç incelendi; 41 araca toplamda 143 bin 61 TL trafik cezası kesildi ve 6 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Operasyonlar sırasında 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet payp, 7.99 gram uyuşturucu bitki, 4 adet sentetik ecza hap, 1.35 gram uyuşturucu ot ve 1.43 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bu bulgular, ilçedeki asayişin sağlanmasına yönelik kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Huzur ve güven için kararlılık mesajı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.