Rennes ile Nice, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de karşılaşacak. Mücadele beIN Sports Max 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Rennes ile Nice karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın detayları, platform bilgileri ve stadyum bilgileri haberimizde.

Rennes - Nice maçı yayın bilgileri

Rennes - Nice maçı günü ve saati

Rennes - Nice karşılaşması, 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı.

Rennes - Nice maçı nerede oynanacak?

Müsabaka, Rennes'in iç saha stadyumu olan Roazhon Park'ta oynanacak.

Rennes - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın, dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

beIN Sports Max 1 kanalı; Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebiliyor. Yayın yalnızca abone kullanıcılar tarafından şifreli şekilde erişilebilmektedir.

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Rennes - Nice 10 Mayıs Cumartesi 22.00 beIN Sports Max 1