Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında bugüne dek 1819 aile ziyaret edildi. Yeni doğan bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler sunularak hem kutlamada bulunuluyor hem de belediye hizmetleri tanıtılıyor.

Fethiye Belediyesi ekipleri, doğum sonrası ailelerin yanında olmak amacıyla kent genelindeki ziyaretlerine kesintisiz şekilde devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan çantalar içinde temel bebek bakım ürünleri yer alıyor. Ailelerle doğrudan temas kurulan bu ziyaretler, kentte sosyal dayanışmayı ve yerel bağları güçlendiren bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Başkan Karaca: “Ailelerin sevincine ortak oluyoruz”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“'Hoş Geldin Bebek” projemiz kapsamında, yeni doğan bebekleri olan ailelerimize içerisinde temel ihtiyaçların yer aldığı çantalarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar birçok ailemizin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm yavrularımıza sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum.”