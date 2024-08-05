Adana Havalimanı'nın yolcu uçuşlarına kapatılmaması için CHP Adana milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tarsus ilçesinde tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta hizmete girecek olmasının ardından Adana Havalimanı önünde toplandı.

Stratejik öneme dikkat çekildi

Başkan Zeydan Karalar, Adana Havalimanı'nın sadece Adana'ya değil, aynı zamanda Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye de hizmet verdiğini vurguladı. Karalar, “Bu havalimanı yaklaşık 10 milyon kişiye hizmet eden bir merkezdir ve stratejik önemi büyüktür. Ayrıca, vatandaşlar için erişimi çok kolay bir noktada bulunuyor” dedi.

Pist uzatımı ve alternatif çözüm önerisi

Karalar, havalimanının kapanmasını önlemek için pistlerin uzatılması gerektiğini ifade ederek, “Eğer pistler uzatılsaydı, başka bir havalimanına uzun süre gerek kalmayacaktı. Bu nedenle Adana Havalimanı'nın kapanmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Halkla dayanışma gösterisi

Açıklamanın ardından, CHP milletvekilleri ve Karalar, vatandaşlarla birlikte havalimanı önündeki Barış Bulvarı'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından grup, bölgeden ayrıldı.