İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Ekipler, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U.'yu tespit ederek yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Güven Timleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, N.U.'nun İzmir'de bulunduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi başarılı bir şekilde gözaltına alarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim etti.