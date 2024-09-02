Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 Karışık Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 135-132 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Invalides'teki para okçuluk müsabakalarında karışık takım W1 sınıfında Nil Mısır- Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Güney Kore'den Okgeum Kim-Jo Hong Park çiftiyle karşılaştı. Çeyrek finalde rakiplerine yenilen milli takım, turnuvaya veda etti.

Para okçulukta Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 Karışık 🇹🇷Takımımız, çeyrek finalde 🇰🇷Güney Kore'ye 135-132 mağlup olarak oyunlara veda etti. 🏹



Sporcularımıza teşekkür ediyoruz.👏 pic.twitter.com/Sedre4ZHKe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2024