Altay ve 24Erzincanspor’un mücadelesi 0-0 sona erdi! Altay ve 24Erzincanspor’un mücadelesi 0-0 sona erdi!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçulukta Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 Karışık Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 135-132 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Invalides'teki para okçuluk müsabakalarında karışık takım W1 sınıfında Nil Mısır- Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Güney Kore'den Okgeum Kim-Jo Hong Park çiftiyle karşılaştı. Çeyrek finalde rakiplerine yenilen milli takım, turnuvaya veda etti.

Editör: Engin Keskin