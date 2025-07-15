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İçgören rahat tavırlar sergilerken, Kuru görüntü vermemek için arkasını döndü. Soruları yanıtlamamayı tercih eden çift, motosiklete binerek uzaklaştı.

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Bebek’teki bir mekânın önünde elinde dondurma yerlerken objektife yansıyan Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, patlayan flaşlarla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadılar.

Emir İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru’yla aşk yaşadığı, Zeynep Beşerler’in bunu öğrenmesiyle evliliğin sona erdiği öne sürülmüştü.

Zeynep Beşerler 10 yıllık eşi Emir İçgören’den ihanete uğradığı sebebiyle boşanmış, İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. İçgören ve Kuru önceki akşam Bebek’te birlikte görüntülendi.

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