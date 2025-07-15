Tire Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda bin 461 öğrenci, çok sayıda branşta eğitim görüyor. Sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, çocukların her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Spor Kenti Tire vizyonu ile sporun tüm branşlarını Tire’de yaygınlaştırmayı hedefleyen Tire Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nda eğitime başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören kurslarda; futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, jimnastik, yüzme, halk oyunları ve dans atölyesi gibi birçok branşta toplam bin 461 öğrenci eğitim alıyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen eğitimlerle çocuklar, Yaz Spor Okulları’nda, spor yapmanın yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor. Kurslar, farklı yaş gruplarına göre planlanarak yaz boyunca devam edecek.

Spor kenti Tire

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaz aylarını hem eğlenerek hem öğrenerek geçirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Spor Okulları’mızı başlattık. Sporun, çocuklarımızın kişisel gelişimine ve disiplin duygusunun oluşmasına büyük katkısı var. Belediye olarak çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”