İzmir'de uzun yıllar boyunca boğaz ağrısı ve yüksek ateşle uyanan Tahsin Çiftçi, sonunda aradığı şifaya kavuştu. 10 yıldır süren tükürük bezi iltihabı nedeniyle yaşam kalitesi düşen Çiftçi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan’ın tedavisi ile sağlığına kavuştu. Çiftçi, “Artık ateş içerisinde değil, rahat bir şekilde uyanabiliyorum” dedi.

10 yıllık sıkıntı sona erdi

Tahsin Çiftçi, yıllardır boğazındaki ağrı ve basınçla güne başlıyor, bu durum yüksek ateşe neden oluyordu. Çeşitli tedaviler denemesine rağmen şifa bulamayan Çiftçi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan ile tanıştıktan sonra sonunda rahat bir nefes aldı. Tarhan, Çiftçi’ye kortizon tedavisi uygulayarak, 10 yıldır süren şikayetlerine son verdi.

“Literatürde nadir görülen bir vaka”

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, Çiftçi’nin tükürük bezlerine kortizon enjekte ederek tedavi uyguladı. İlk dozdan itibaren Çiftçi’nin ağrılarında azalma görüldü ve 10 yılın sonunda sağlığına kavuştu. Tarhan, “Tahsin Bey’in hastalığı kronik bir tükürük bezi iltihabı. Literatürde çok fazla benzer vaka yok. Koyulaşmış tükürük bezi mukozaları, tükürük salgısı ile tıkanıyor ve bu durum ağrıya neden oluyor. Bu da iltihabı tetikleyerek ateşe yol açıyor. Standart bir tedavi olmamasına rağmen araştırmalarımız sonucu katater yolu ile kortizon enjeksiyonu uyguladık ve başarılı sonuçlar aldık” diye aktardı.

“Yaşam kalitem düşüyordu”

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Tahsin Çiftçi, yaşadığı zorlukları anlatarak, “Her sabah tükürük bezlerimdeki ağrı ve ateşle uyanıyordum. Doktorlar yıllarca ilaç verip gönderdi, ama sorun çözülmedi. Yaşam kalitem düşüyordu. Ceyda Hanım’ın uyguladığı tedavi sayesinde birinci dozdan itibaren büyük bir rahatlama hissettim ve artık sağlıklı bir şekilde uyanabiliyorum” diye konuştu.