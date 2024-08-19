Afyonkarahisar’da kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y., jandarma ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yol kontrolünde yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. E.Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar-Denizli D-320 karayolunda icra edilen rutin yol kontrol arama faaliyeti sırasında kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan incelemede, E.Y.'nin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sisteminde arandığı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Cezaevine gönderildi
Yakalanan E.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.