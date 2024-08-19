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Yakalanan E.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıs ların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. E.Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar-Denizli D-320 karayolunda icra edilen rutin yol kontrol arama faaliyeti sırasında kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan incelemede, E.Y.'nin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sisteminde arandığı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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