Göztepe taraftarı 100. yıla doğaya nefes olarak girdi

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Göztepe, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, taraftarları anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle gündeme geldi. Cumhuriyetle yaşıt olan kulübün 100. yılında, Göztepe taraftarları geçmişin mirasına sahip çıkarak doğaya katkı sağlamak üzere 35 bin fidan bağışı kampanyası başlattı.

Taraftar doğa için bir araya geldi

“Geçmiş 100 yıla saygı, gelecek 100 yıla nefes” sloganıyla başlatılan kampanyada, kulübün simgesi olan 35 rakamı temel alındı. Göztepe’nin 100. yılına ithafen 35 bin fidan bağışı hedefleyen taraftar grupları, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Kampanya, yanan orman alanlarının yeniden yeşertilmesi ve çocuklara daha yaşanabilir bir gelecek bırakılması amacıyla düzenlendi.

Kampanya geniş katılımla sürüyor

Göztepe taraftarları kampanyaya büyük ilgi gösterdi. “100 yıllık köklerimizle, binlerce nefes olacağız geleceğe” mesajıyla duyurulan proje, doğa dostlarını da kampanyaya dahil olmaya davet ediyor. Göztepe taraftar grupları tarafından yapılan açıklamada, bu girişimin sadece bir bağış kampanyası değil; aynı zamanda gelecek nesiller için bir sorumluluk hareketi olduğu vurgulandı.