Güzelhisar Barajı’ndan geçmişte İzmir’e su verilmişti

İzmir, tarihinin en ciddi su krizlerinden birini yaşarken, Aliağa’daki PETKİM’e ait Güzelhisar Barajı’nın dolu olmasına rağmen İzmir’e su verilmemesi kamuoyunda tepki topladı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2008 yılında benzer bir kriz yaşandığını ve o dönemde aynı barajdan İzmir’e su sağlandığını açıkladı.

Kocaoğlu, Egeli Gazete’ye yaptığı açıklamada, PETKİM yönetimiyle yürütülen ikili görüşmeler sonucunda Güzelhisar Barajı’ndan İzmir’e su temin edildiğini belirtti. Kocaoğlu, “İkili ilişkilerle sorunu çözdük. PETKİM’den iki anlaşmayla su alınabiliyor. İzmir’in ihtiyacını karşılayacak su oradan alınabilir” dedi.

Gördes Barajı yeterince su tutamıyor

İzmir’in içme suyu ihtiyacının farklı kaynaklardan karşılandığını vurgulayan Aziz Kocaoğlu, en önemli su kaynağının Tahtalı Barajı olduğunu söyledi. Ayrıca Manisa’da Çullu ve Sarıkız kuyularından da su temin edildiğini ifade etti.

Kocaoğlu, Gördes Barajı'nın İzmir için planlandığını ve barajdan kente ulaşacak suyun yüzde 50’sinin İzmir’e verilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ancak Gördes Barajı'nın yeterli su tutamaması nedeniyle kentteki su krizinin derinleştiğini dile getirdi. “Gördes Barajı’ndan Belkahve’ye 210 kilometre hat yaptık. Arıtma tesisi kurduk. Ancak baraj yeterince su tutmuyor. Bugünkü su sorununun temel nedeni bu” dedi.

DSİ baraj sözü verince Çeşme için Ildırı hattından vazgeçildi

Çeşme’de de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan barajlar bulunduğunu hatırlatan Kocaoğlu, Karareis Barajı’ndan su alınabilmesi için DSİ’nin gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğini söyledi.

Kocaoğlu, “Biz Ildırı’dan Çeşme’ye su götürecek bir hat planlamıştık. Ancak DSİ baraj yapacağını belirtince projeyi iptal ettik. Eğer baraj hizmete girerse, Çeşme’deki su sorunu da çözüme kavuşur” ifadelerini kullandı.