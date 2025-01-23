Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla, Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinde gazeteciyi bir araya getirdi. Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı ve Kültür Gezisi, dijitalleşme çağında gazetecilik mesleğinin zorluklarını ve çözümlerini tartışırken, aynı zamanda Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de tüm Türkiye'ye tanıttı.

Dijitalleşme, etik değerler ve gazeteciliğin dönüşümü ele alındı

Çalıştayda dijitalleşmenin medya sektörüne etkileri, gazetecilikte etik değerler ve mesleki dönüşüm masaya yatırıldı. Alanında uzman konuşmacılar, gazetecilerin dijital çağda karşılaştıkları zorlukları ele alırken, gazetecilik etiği konusunda önemli paylaşımlarda bulundu.

Etkinlikte yer alan isimler arasında:

Dr. Ekrem Teymur (Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı), yapay zekanın gazetecilikteki etkilerini anlattı.

(Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı), yapay zekanın gazetecilikteki etkilerini anlattı. Mustafa İlker Yücel (Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni), geleneksel medyadan dijital medyaya geçişte yaşanan zorlukları değerlendirdi.

(Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni), geleneksel medyadan dijital medyaya geçişte yaşanan zorlukları değerlendirdi. Elif Doğan Şentürk (KRT TV Ankara Temsilcisi), televizyon haberciliğinde ihbar hatlarının işlevselliğini açıkladı.

(KRT TV Ankara Temsilcisi), televizyon haberciliğinde ihbar hatlarının işlevselliğini açıkladı. Osman Ekinci (TE Bilişim Genel Müdürü), dijital medyada SEO yönetiminin önemine değindi.

(TE Bilişim Genel Müdürü), dijital medyada SEO yönetiminin önemine değindi. Mustafa Biçer (İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü), ajans haberciliğinin dijital medya ile entegrasyonunu ele aldı.

(İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü), ajans haberciliğinin dijital medya ile entegrasyonunu ele aldı. İbrahim Konar (Kanal D Haber Muhabiri), televizyon haberciliğinde sahada yaşanan zorlukları aktardı.

(Kanal D Haber Muhabiri), televizyon haberciliğinde sahada yaşanan zorlukları aktardı. Hatice Türkan (Batman Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve TİGAD Batman İl Temsilcisi), dijital gazetecilikte etik değerlerin korunmasının önemini vurguladı.

(Batman Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve TİGAD Batman İl Temsilcisi), dijital gazetecilikte etik değerlerin korunmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Korkmaz Alemdar (İletişim Uzmanı ve Akademisyen), dijitalleşmenin gazetecilik üzerindeki genel etkilerini değerlendirdi.

Başkan Köksal’dan gazeteciliğe destek: "Afyonkarahisar, demokrasinin sesi"

Çalıştayda, gazeteciler Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret etti. Başkan Köksal, gazeteciliğin demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar olarak, hem demokrasinin sesi olan gazetecilere destek olmak hem de şehrimizin güzelliklerini tanıtmak için etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Ayrıca, dijital çağda gazetecilik mesleğinin büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin şeffaflık anlayışının medya ile güçlü bir iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Afyonkarahisar’ın güzellikleri gazetecilerle dijitalleşti

Çalıştay süresince gazeteciler, Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Gazeteciler, Afyonkarahisar Kalesi’nde yapılan drone çekimleriyle şehri kuşbakışı izledi, Frig Vadisi’nde peri bacalarını, kaya mezarlarını ve antik yapıları keşfetti. Ayrıca Zafer Müzesi’ni ziyaret eden gazeteciler, Kurtuluş Savaşı’nın izlerini inceledi.

TİGAD Genel Başkanı Geçgel’den yerel basına destek çağrısı

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayda yaptığı konuşmada yerel basının ekonomik zorluklarla karşılaştığını belirterek, tasarruf tedbirleri genelgesini eleştirdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a teşekkür eden Geçgel, "Başkanımız, sadece başarılı projeleriyle değil, misafirperverliği ve vizyoner yaklaşımıyla da hepimize örnek oldu" dedi.

Türk kültürü gala gecesinde canlandı

Çalıştayın son gecesinde düzenlenen gala programı, Afyonkarahisar’a özgü kültürel zenginliklerin sergilendiği bir şölene dönüştü. Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra Efeler Zeybek gösterisiyle unutulmaz anlar yaşandı. Katılımcılar, gala gecesinden büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını belirtti.