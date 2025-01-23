Geçtiğimiz aylarda görevden alınan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararıyla görevine iade edilecek. Mahkeme kararı, Dağhan’ın hukuki mücadelesinde zafer kazanmasını sağladı.

Görevden alma kararı sonrası hukuki mücadele başlamıştı

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir tarafından geçtiğimiz aylarda görevden alınan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Kaymakam’ın kendisine gece vakti mesaj atması ve toplantılara katılmaması gerekçesiyle görevden alındığını açıklamıştı. O dönemde, hukuksuz bir karar olduğunu ifade eden Dağhan, İzmir İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu. Ancak bu talep, ilk mahkemede reddedildi.

Bölge İdare Mahkemesi’nden muhtar lehine kesin karar

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Dağhan’ın itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını verdi. Bu karar, hem Dağhan hem de avukatı tarafından büyük bir zafer olarak değerlendirildi. Mahkemenin kararının İzmir Valiliği’ne iletilmesinin ardından, Dağhan görevine geri dönecek. Avukatı Akif Alsharo, bu kararın kesin olduğunu belirterek, “Yürütmenin durdurulması kesin bir karar ve uygulanmama gibi bir şansı yok. Ancak yargılama devam ediyor” dedi.