102. Yıl Coşkusu Kula'da Kıraç Konseriyle Zirveye Çıktı!

Kula Belediyesi’nin düzenlediği 102. yıl kurtuluş etkinlikleri kapsamında organize edilen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, Manuş Baba, Özlem Özdil, Perdenin Ardındakiler ve İnci Mercan konserlerinin ardından Kıraç’ın sahne aldığı görkemli bir gece ile son buldu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç, en sevilen şarkılarını seslendirerek binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayraklarıyla donatılan alan, Kıraç’ın sahne performansıyla coşkunun doruğa ulaştığı bir atmosfere dönüştü.

Kıraç'tan unutulmaz bir gece

Kıraç, sevilen eserleriyle geceye damgasını vururken, binlerce izleyici hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Katılımcılar, Kıraç’ın enerjik performansı ve güçlü sesiyle festivalin son gecesinde müziğe doydu. Konser boyunca Kula’nın kurtuluş coşkusu, sanat ve müziğin birleşimiyle adeta doruklara taşındı.

Başkan Dönmez: "Gururla kutluyoruz"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, Kula’nın kurtuluşunu coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Dönmez, “Kula’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla ve birbirinden değerli sanatçılarımızın konserleriyle kutluyoruz. Tüm katılımcılara bu coşkuya ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde nice kurtuluş yıldönümlerini kutlamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Atatürk, yaşasın Türk Milleti, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Kula'da festival coşkusu

Kula’da düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, şehrin tarihini ve kültürünü sanatla buluşturarak kutlama etkinliklerine yeni bir boyut kazandırdı. Festival boyunca sahne alan sanatçılar, Kula halkına ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kıraç’ın final konseri ise festivalin unutulmaz bir şekilde sonlanmasını sağladı.