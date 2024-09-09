Erzincan'ın Küçük Çakırman köyü mevkiinde yamaç paraşütü yapan bir birey, kontrolünü kaybederek acil iniş yaptı ve ardından kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, JAK ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Drone destekli arama çalışmaları

Ekiplerin, kaybolan paraşütçüyü bulmak için başlattığı drone destekli arama çalışmaları yaklaşık 7 saat sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda, yaralı paraşütçü sağ salim bulundu. İlk müdahalede, paraşütçünün bilincinin açık olduğu ancak belinde hassasiyet yaşadığı belirlendi.

Helikopterle hastaneye sevk

Yaralının sedyeye taşınmasının uygun olmadığını değerlendiren ekipler, AFAD Başkanlığı ile irtibata geçerek helikopter talebinde bulundu. Millî Savunma Bakanlığı'nın bölgeye gönderdiği helikopterle yaralı paraşütçü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.